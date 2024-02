Eleito campeão mundial juvenil de 2023, João Fonseca, de somente 17 anos, estará na chave principal do Rio Open. O prodígio tenista brasileiro recebeu convite da organização do renomado ATP 500 carioca e entrará como segundo wild card na disputa que acontece no entre os dias 17 a 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio.