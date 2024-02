A anfitriã Costa do Marfim conseguiu outro milagre na Copa Africana de Nações (CAN), ao derrotar o Mali neste sábado (3) mesmo com um jogador a menos e com um gol o último minuto da prorrogação (2 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo normal), vitória que valeu a classificação para as semifinais do torneio, em que irá enfrentar a República Democrática do Congo.