Focar na "promoção dos Jogos" Paralímpicos, ir além" para vender ingressos e "tomar as melhores decisões" sobre as condições de participação dos atletas russos são os desafios a seis meses dos Jogos Paralímpicos, afirmou em entrevista à AFP o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).