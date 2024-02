A skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo apareceram na lista de indicados ao Prêmio Laureus, divulgada nesta segunda-feira (26). Os brasileiros foram indicados na categoria Melhor Atleta de Ação do Ano do prêmio que é considerado o "Oscar do Esporte". A cerimônia do Laureus será realizada no dia 22 de abril, em Madri. Os vencedores são indicados por um painel de 1.300 jornalistas esportivos.