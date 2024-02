A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 13 do ranking mundial) perdeu neste sábado (10) para a russa Daria Kasatkina (nº 14) por 2 sets a 1 com parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/2) nas semifinais do Aberto de Abu Dhabi.