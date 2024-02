Sem jogar desde o vice campeonato do Aberto da Austrália, Daniil Medvedev voltou bem ao circuito. O tenista russo iniciou a defesa do título do Torneio de Dubai, a nível ATP 500, com grande vitória sobre Alexander Shevchenko, do Casaquistão, por 6/3 e 7/5 em 1h29, nesta terça-feira.