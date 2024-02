A cidade do Cairo, capital do Egito, verá, na próxima quinta-feira (15), a primeira etapa da maratona que os ginastas Arthur Nory e Caio Souza farão em busca de uma vaga para os Jogos de Paris 2024. Eles disputarão a primeira das quatro etapas classificatórias da Copa do Mundo por aparelhos, último caminho possível para uma vaga direta na competição multiesportiva, cuja abertura será no dia 26 de julho.