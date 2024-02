A briga pelo título do Campeonato Inglês continua acirrada. Neste domingo, o Arsenal se vingou do West Ham em grande estilo. Eliminado pelos oponentes na Copa da Liga Inglesa e surpreendido no primeiro turno, a equipe de Mikel Arteta foi até o Estádio Olímpico de Londres e arrasou, com goleada imponente de 6 a 0 para seguir na cola de Manchester City e Liverpool.