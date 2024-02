As lesões continuam assombrando o elenco do Real Madrid e preocupando o técnico Carlo Ancelotti. O desfalque da vez é o britânico Jude Bellingham, diagnosticado com uma torção de 'alto grau' no tornozelo esquerdo, neste domingo, um dia após ser um dos destaques da equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol.