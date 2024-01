O Campeonato Mundial masculino de vela da classe ILCA 6 acontece em Mar del Plata, na Argentina, onde 186 barcos de 30 países vão disputar o título. O evento teve início na sexta-feira (12), enquanto as regatas começam no domingo (14). O Brasil será representado por três velejadores: os paranaenses Bruno Amaral e Andrey De Oliveira Godoy e o gaúcho Antônio Cavalcanti Rosa, do Clube dos Jangadeiros.