O paranaense Thiago Wild teve um dia de emoções distintas no ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Ele começou o dia sofrendo uma dura derrota no qualifying contra o argentino Facundo Diaz, 95º do mundo. Quarto cabeça de chave da fase classificatória, ele desperdiçou três match points e levou a virada, por 2 a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (6) e 7/6 (3), em 2h51min de jogo.