A Polícia Militar do Rio de Janeiro encontrou, na noite desta segunda-feira (15), o corpo do professor e lutador de MMA Diego Braga Alves, de 44 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada desta segunda, quando foi ao Morro do Banco, comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tentar recuperar sua moto furtada em outra comunidade na região, a Muzema. As informações são do portal G1.