A Seleção Brasileira terá um novo comandante em 2024. Após um interinato de apenas seis jogos de Fernando Diniz e do não de Carlo Ancelotti, Dorival Júnior foi o escolhido para treinar o Brasil em um ano que terá a disputa da Copa América, entre junho e julho nos Estados Unidos. O Desenho Tático de GZH mostra o que deve mudar no time verde e amarelo com a troca de Diniz por Dorival Júnior.