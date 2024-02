O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália ao eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime (30º) neste sábado (20), em Melbourne. O vice-campeão das edições de 2021 e 2022 fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em duas horas e nove minutos.