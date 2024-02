A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi eliminada na terceira rodada do Aberto da Austrália, com derrota para a tcheca Linda Nosková, 50ª do ranking da WTA, neste sábado (20). A tenista de 19 anos, que faz sua primeira participação no Grand Slam de Melbourne fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em duas horas e 20 minutos.