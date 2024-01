Em um jogo com quase 300 pontos, o Milwaukee Bucks contou com uma bola certeira de três pontos para superar o Sacramento Kings na prorrogação, na madrugada desta segunda-feira (15), na NBA. Damian Lillard foi o responsável pela cesta decisiva no estouro do cronômetro, deixando os Bucks mais perto do líder Boston Celtics na Conferência Leste.