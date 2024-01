Líder do Campeonato Alemão e único invicto das cinco principais ligas da Europa, o Bayer Leverkusen pela primeira vez na temporada terminou uma partida sem marcar. O empate em 0 a 0 com Borussia Monchengladbach, neste sábado, permitiu a aproximação do Bayern de Munique no topo da classificação do Campeonato Alemão.