Atual campeã do US Open, a norte-americana Coco Gauff começou bem sua campanha no Aberto da Austrália. A número 3 do mundo derrotou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/0, e está na segunda rodada, onde irá enfrentar a compatriota Caroline Dolehide, que eliminou a francesa Lólia Jeanjean por 6/2 e 6/4.