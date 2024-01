Numa emocionante segunda jornada da Copa Africana de Nações, Gana perdeu neste domingo (14) nos últimos instantes por 2 a 1 para Cabo Verde, enquanto o Egito foi salvo por seu astro Mohamed Salah, empatando com um pênalti também no fim contra a seleção de Moçambique (2-2) enquanto a Nigéria ficou no 1 a 1 com Guiné Equatorial.