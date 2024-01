A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 deve ser menor do que o planejado inicialmente pelo Comitê Organizador francês. Nesta quarta-feira, o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, afirmou que 300 mil pessoas poderão acompanhar o grande evento, no dia 26 de julho, nas margens do Rio Sena.