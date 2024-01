O cambaleante Chelsea foi derrotado por 1 a 0 pelo Middlesbrough, time da segunda divisão da Inglaterra, nesta terça-feira, e saiu atrás na disputa das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Ainda terá, contudo, a chance de reverter a situação no dia 23 de janeiro, data da partida de volta, marcada para as 17 horas de Brasília, no Stamford Bridge. A outra semi é disputada entre Liverpool e Fulham, que jogam a rodada de ida nesta quarta.