A brasileira Bia Haddad Maia está classificada para a final de duplas do WTA 500 de Adelaide. Nesta quinta-feira (11), ela e a norte-americana Taylor Townsend nem sequer precisaram entrar em quadra para garantir a vaga, pois contaram com a desistência da alemã Laura Siegemund, que também não fez seu duelo de simples contra a russa Daria Kasatkina. Ela e a tcheca Barbora Krejcikova eram as cabeças de chave número 1 do torneio.