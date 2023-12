Um vídeo de Marcelinho Carioca circulou nas redes sociais, nesta segunda-feira (18), no qual o ex-jogador diz ter sido sequestrado pelo marido de uma mulher com quem ele havia saído depois de uma festa, em São Paulo. O ex-jogador foi encontrado pela polícia pouco depois que a gravação viralizou. A assessoria do ídolo do Corinthians acredita em coação no caso — ou seja, ele teria sido obrigado a realizar o registro.