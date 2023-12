Desaparecido desde domingo (17), Marcelinho Carioca foi encontrado na tarde desta segunda-feira (18) e encaminhado para uma delegacia em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais da polícia, ele teria sido sequestrado na saída de uma festa. Segundo o site do jornal O Globo, ele chegou à unidade policial em uma viatura, por volta das 14h20min, com o rosto coberto com uma toalha e acompanhado de uma mulher no banco de trás.