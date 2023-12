Enquanto os torcedores do Flamengo comemoram a chegada de Nicolás De La Cruz, os do River Plate lamentam. Em especial, uma torcedora mirim, que viralizou nas redes sociais ao saber da notícia da partida do meia uruguaio. Um vídeo que registra a despedida da pequena Julijú para De La Cruz atingiu a marca de quase cinco milhões de visualizações no Instagram.