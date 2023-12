O ex-jogador de futebol da Seleção Argentina, Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, foi hospitalizado após ser esfaqueado por um familiar durante uma festa no Uruguai. A informação é do jornal uruguaio El Observador. De acordo com o portal, Lavezzi estava em uma festa na cidade de José Ignacio quando solicitou atendimento médico às 5h desta terça-feira (19) no Sanatório Cantegril.