O norueguês Erling Haaland, do Manchester City, é o jogador mais valioso do mundo conforme ranking do site Football Benchmark, especializado em análise de dados do esporte. Segundo o levantamento, publicado em dezembro deste ano, o artilheiro do time inglês é avaliado em 196,1 milhões de euros (cerca de R$ 1,05 bilhão na cotação atual).