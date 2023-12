O programa "Esportes Ao Meio-Dia", que marcou o retorno do noticiário esportivo à Rádio Gaúcha no ano de 1973, comemorou seus 50 anos de existência nessa quinta-feira (14), com uma transmissão especial no Gaúcha Sports Bar, no Viva Open Mall. O apresentador Marcelo De Bona recebeu convidados e celebrou com as pessoas presentes, durante o almoço no local.