Alexander Medina estreou no comando do Granada, da Espanha, neste sábado (02). E o cenário não poderia ser mais complicado para o penúltimo colocado da competição nacional: enfrentar o Real Madrid, fora de casa, no Santiago Bernabéu. Em partida válida 15ª rodada, o time do ex-técnico do Inter não suportou a força dos mandantes e perdeu por 2 a 0.