O Jogo das Estrelas de Zico, evento beneficente de final de ano do ídolo flamenguista, ocorrerá nesta quarta-feira (27), às 20h30min. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá diversos jogadores e ex-atletas do futebol, entre eles o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi.