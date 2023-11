Max Verstappen teve na corrida classificatória do Grande Prêmio de Abu Dabi um desempenho dominante, no qual o fez 'passear' por toda a temporada. O holandêz cravou a melhor volta, com 1min23s445, e chegou a sua 12ª pole no ano, a 32ª da carreira. Charles Leclerc, da Ferrari, largará em segundo, seguido por Oscar Piastri, da McLaren.