Em uma noite para esquecer, a equipe do União Corinthians foi derrotada pelo Sesi Franca por 101 a 56 nesta quarta-feira (22), no Ginásio Pedrocão, em Franca, no interior de São Paulo. A partida válida pela primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB) teve parciais de 18/18, 28/10, 27/10 e 28/18. O União Corinthians volta a jogar na próxima terça-feira (28), às 19h30min, contra o Paulistano, em Santa Cruz do Sul.