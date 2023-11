O senador Romário (PL-RJ), campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, deve ser aclamado presidente do América Football Club, tradicional clube do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (9). O ex-jogador de 57 anos disputa o pleito pela chapa da oposição e é o único candidato concorrendo na eleição. O grupo de situação, que alçou Sidney Santana à presidência, não lançou ninguém para concorrer com o "baixinho".