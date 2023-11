Erling Haaland, de apenas 23 anos, segue quebrando marcas no futebol europeu. A mais recente ocorreu nesta terça-feira (28), na partida contra o RB Leipzig pela Champions League. O norueguês marcou o primeiro gol do Manchester City na vitória de virada sobre a equipe alemã por 3 a 2. Com isso, o atacante chegou aos 40 gols na competição. O que chama mais atenção é o tempo para atingir esse número: foram apenas 35 jogos disputados.