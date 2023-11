Nesta segunda-feira (27), durante evento de apresentação do Campeonato Carioca 2024, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, disse que a diretoria da equipe alvinegra irá denunciar ao Ministério Público os erros de arbitragem supostamente ocorridos contra o clube durante o Brasileirão deste ano. De acordo com o dirigente, o intuito é que o órgão do governo abra uma investigação sobre os juízes da Série A, já que, na visão dos botafoguenses, houve "viés a favor do Palmeiras".