O Brasil segue avançando no Mundial sub-17. Depois de se classificar em segundo para as oitavas de final, o time de Phelipe Leal venceu o Equador por 3 a 1 em Suracarta, na Indonésia, e passou para as quartas. Estevão marcou os dois primeiros gols da seleção e Luighi completou a vitória. Bermúdez fez o dos equatorianos.