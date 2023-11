O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, foi diagnosticado nesta segunda-feira com um estiramento no músculo reto femoral da perna esquerda. O jogador de 34 anos sentiu dores durante o treinamento do fim de semana e teve a lesão constatada após exame de imagem. Ele já começou o trabalho de recuperação no Reffis, departamento médico do clube, mas corre o risco de não atuar mais pela equipe.