Em ótimo início de temporada na NBA, Tyrese Maxey anotou neste domingo a maior pontuação da carreira, com 50 pontos durante a vitória por 137 a 126 do Philadelphia 76ers sobre o Indiana Pacers. O resultado mantém a franquia da Pensilvânia na liderança da Conferência Leste, com oito vitórias e apenas uma derrota, duas posições acima dos Pacers, que ocupam a terceira colocação, com seis.