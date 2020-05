Saudade do Esporte Rádio Gaúcha e RBS TV retransmitirão jogos que deram as primeiras conquistas da Libertadores e do Mundial para a dupla Gre-Nal Partidas serão narradas ao vivo por Pedro Ernesto Denardin e toda a equipe da Jornada Esportiva, na rádio, e terão narração original na TV