Tragédia de 2016 Após dois anos, famílias das vítimas do voo da Chapecoense ainda lutam por indenizações Mara Paiva, viúva de Mário Sérgio e vice-presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo da Chapecoense, relatou que, pelo menos, a relação com o clube melhorou