Cardápio do Zé Anderson Daronco revela pressão pós-Gauchão e que não tomou medidas jurídicas contra "foto fake" Árbitro disse, em entrevista ao Cardápio do Zé, que não se sente tão bem atuando como árbitro de vídeo e que observará Copa da Rússia pensando em estar no Catar em 2022