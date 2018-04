Entrevista Multa de trânsito de 50 mil euros e reencontro com árbitro Márcio Rezende: Tinga fala com o "Saia de Redação" Ex-jogador da dupla Gre-Nal é o quinto entrevistado da segunda temporada e lembra o momento em que ficou frente a frente com o juiz da expulsão polêmica em jogo contra o Corinthians