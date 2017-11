O Olympique de Marselha abriu investigação nesta sexta-feira para apurar a confusão violenta entre o lateral Patrice Evra e um torcedor, na quinta, durante aquecimento antes do jogo de Liga Europa contra o Vitoria de Guimaraes.

"Um jogador profissional tem que manter o sangue frio diante das provocações e dos insultos, apesar de serem duros e injustificados", disse o clube em comunicado no site oficial.

Evra deu um chute em um torcedor que o repreendia, o que levou o lateral ser expulso pelo árbitro antes da partida. O jogador não pôde ficar no banco de reservas.

Antes da ação, dezenas de pessoas repreenderam o jogador, a maioria delas em área reservada para torcedores do clube francês. Depois de conversa entre eles, Evra reagiu violentamente com um chute. Os empregados do estádio intervieram rapidamente para encerrar a confusão.