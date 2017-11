Dois anos depois de conquistarem o título do Masters 1.000 de Paris, na França, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig voltaram à quadra do Palácio de Esportes de Bercy para mais uma final. Porém, desta vez, eles estavam em lados opostos da quadra e, ao lado de seus novos parceiros, proporcionaram um excelnte jogo.

Melhor dupla da temporada, Melo e o polonês Lukasz Kubot, que vão assumir a ponta do ranking individual de duplas a partir desta segunda-feira (06), com pequena vantagem de 90 pontos do europeu sobre o mineiro, acabaram levando a melhor diante de Dodig e o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1, parciais de 76/ (3), 3/6 e 10-6, depois de 1h55 de partida.