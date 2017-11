LUCAS MERÇON / Fluminense/Divulgação

A eliminação na Sul-Americana foi um baque para o elenco do Fluminense, que recebeu uma chuva de críticas da torcida. Henrique Dourado, uma das referências do grupo, foi quem mais sentiu. Mas nada como um dia após o outro: a vitória de virada contra o Botafogo tirou um peso das costas do atacante.

- Ouvimos muito, passamos por diversas situações. Mas aqui tem trabalho, hombridade e respeito entre todos. Lutamos até o fim e conseguimos essa vitória importantíssima - postou o Ceifador nas redes sociais.

Artilheiro do futebol brasileiro na temporada, Dourado vive seu maior jejum no ano: são quatro jogos em branco. Mesmo assim, foi aplaudido pela torcida na saída de campo no estádio Nilton Santos. Porém, o camisa 9 sabe que o futebol é dinâmico e tudo pode mudar. Assim como o ambiente no Fluminense.

- O futebol é rápido e apaixonante por isso.