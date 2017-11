Guangzhou Evergrande / Divulgação

Em 120 jogos dirigindo a equipe chinesa, Felipão teve um aproveitamento de 69% , com 73 vitórias, 30 empates e 17 derrotas. Felipão se emocionou com as homenagens do clube que produziu um vídeo de agradecimento ao treinador:

— Obrigado ao Evergrande por me ter dado a oportunidade de vir para a China e para Guangzhou, onde passei dois anos e meio agradáveis. Agradeço do fundo do coração a estes jovens — agradeceu emocionado.

Guangzhou Evergrande / Divulgação

Quem assume sua vaga é o italiano Fabio Cannavaro, curiosamente o técnico do último adversário, o Tianjin, que derrotou o Guangzhou Evergrande por 2 a 1 no sábado (4). Suspenso, Felipão não comandou a equipe na partida e foi substituído pelo assistente, Paulo Turra, que também deixará o Guangzhou junto com a atual comissão técnica, que ainda conta com nomes conhecidos dos gaúchos como o preparador físico Darlan Schneider e o assistente Flávio Murtosa.

O futuro de Scolari por enquanto está ligado à família, seja em Portugal ou no Brasil. Ele gostou muito de morar na China e garante que sua esposa, Dona Olga, também se adaptou muito bem ao país. Isto pode criar a possibilidade de futura contratação por outra agremiação chinesa. O próprio treinador disse que será um observador da Copa do Mundo. Ele já foi convidado por algumas emissoras de televisão para ser comentarista, algo que aconteceu no mundial de 2010 na África do Sul.