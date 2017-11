O ex-velocista Frankie Fredericks (D) é um dos investigados no caso de compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016

A Justiça Francesa acatou a denúncia contra o ex-velocista Frankie Fredericks, investigado formalmente no país devido a alegações de compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A informação foi publicada pelo jornal francês "L'Equipe" e confirmada, na última sexta-feira, pelo "Le Monde".

O namíbio foi indiciado na última quinta-feira pelo juiz de instrução Renaud van Ruymbeke por corrupção passiva e lavagem de dinheiro após audiência no Tribunal de Grande Instrução em Paris (FRA). O membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) e dono de quatro medalhas olímpicas, é investigado pela Unidade de Integridade do Atletismo devido a pagamentos recebidos de Papa Massata Diack, filho do ex-presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), Lamina Diack. Os pagamentos ocorreram no dia em que o Rio venceu a votação para sede dos Jogos Olímpicos de 2016.