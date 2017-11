Às vésperas do clássico que pode incendiar o Campeonato Brasileiro, o capitão Dudu voltou a defender a manutenção de Alberto Valentim como técnico do Palmeiras para a próxima temporada. E foi além: disse que todo o elenco tem a mesma opinião.

Auxiliar da comissão técnica fixa do Palmeiras, Valentim assumiu o lugar de Cuca após o empate por 2 a 2 com o Bahia. Na época, a diretoria queria Mano Menezes para 2018. De lá para cá, Mano renovou com o Cruzeiro e o Verdão ganhou 10 de 12 pontos disputados, reduzindo para cinco pontos a distância para o líder Corinthians. Este cenário transformou o interino em favorito para estar no cargo em janeiro, mas a diretoria ainda não o efetivou.

_ O Alberto virou um grande amigo meu aqui, sempre falo com ele, peço para ele me orientar da melhor maneira possível. Ele faz isso com todos os jogadores, tem um carinho por cada um e nos deixa muito feliz, com muita vontade de correr por ele, dar a vida por ele. Que ele possa começar a carreira dele aqui no Palmeiras _ disse Dudu.