Esta foi a segunda derrota do Canoas, que soma seis pontos em quatro rodadas e está na sétima colocação. Já o Taubaté, chegou aos 11 e ocupa o terceiro lugar. A liderança é do mineiro Sada Cruzeiro, atual tetracampeão, que tem 15 pontos conquistados em seis jogos.

Mesmo sem contar com o ponteiro campeão olímpico Lucarelli, lesionado, o Taubaté não encontrou dificuldades para se impor nos dois sets inicias. Apenas no terceiro, a equipe de Canoas incomodou os donos da casa, que tiveram no oposto Wallace, também medalha de ouro na Rio-2016, o maior pontuador do confronto com 13 acertos. Pelo lado gaúcho, o também oposto Leandrão terminou com 11 pontos marcados.