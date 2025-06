De cronômetro a sorriso: dicas para um "pitch" dadas por startups vencedoras do South Summit Madri

Expressão do "startupês", o pitch é um discurso rápido, no qual o empreendedor apresenta seu negócio e tentar mostrar que tem potencial para os investidores. Costuma ter poucos minutos, mas que gera, às vezes, semanas de tensão em quem vê nele a oportunidade para alavancar sua empresa. Abaixo, cinco dicas bem objetivas dos "startupeiros" que venceram no ano passado a tradicional competição do South Summit aqui de Madri. A edição deste ano começa nesta quarta-feira (4).